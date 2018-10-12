Стритрейсеры нарываются: в сети появился ролик с дрифтом в центре Петербурга

«Вот какие очередные «герои» гоняют по центру города. Неужели и им ничего не будет?» – пишет 12 октября в редакцию «Фонтанки» читатель Александр, указывая на видеозапись в инстаграме xo4y_b.

На ролике демонстрируется аварийно опасная езда в центре города – дрифт на автомобиле Nissan 200SX на площади Островского, улице Зодчего Росси, площади Ломоносова и набережной Фонтанки.

Инстаграм xo4y_b имеет непосредственное отношение к 31-летнему стритрейсеру Максиму Глухих (Борщу). Этот персонаж известен, например, эпатажными гонками на Исаакиевской площади, за которые был оштрафован в январе этого года. То есть – отвечаем на вопрос читателя – иногда им всё-таки что-то да бывает. Любопытно, что оштрафовать нарушителя попросила администрация инстаграм-канала RichRussianKids, разместившая видео. И волки сыты, и овцы целы. RRK и Борщ давно помогают друг другу в раскрутке: в 2016 году канал выкладывал его же ролик про другой заезд на Исаакиевской.

Журналисты «Фонтанки» подробно рассказывали о Максиме Глухих. Своими постами, создающими иллюзию безнаказанности, он зарабатывает популярность у молодёжи, интересующейся автомобилями. Таким образом грамотный интернет-маркетинг позволяет продвигать платные услуги.

При всём при том в феврале 2018 года Максим Глухих вместе с товарищем Станиславом Гадачиком тестировал стадион на Крестовском. «Нам написали в Instagram. Понятия не имею, кто. Предложили приехать, проверить площадку стадиона, я согласился», – такова версия Гадачика.

Борщ со товарищи любят сниматься в «декорациях» исторического центра. Помимо площади Островского они отмечались, в частности, у Эрмитажа и «прописались» у здания Биржи – под окнами роддома имени Отта. Роддом уже несколько лет просит о защите от рёва, но ситуация не меняется.

Деяния гонщиков-любителей могут быть квалифицированы по статьям 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования») и 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), и в таком случае им грозит административный штраф и лишение водительских прав.

Другое дело – когда под колёсами такого «гонщика» на Невском проспекте (видео) гибнет заслуженная балерина Мариинского театра. После этого июньского ДТП водитель, естественно, стал фигурантом уголовного дела, а полиция устроила на стритрейсеров охоту. Цепочка санкций за вероятные нарушения доходит до ареста. В августе облаву организовали у автодрома на Московском шоссе.

При этом правительство РФ не поддержало законопроект о введении административной ответственности для стритрейсеров.