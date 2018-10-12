18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +14
$ 65.98р
76.50р
17:43 12.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
12.10.2018 16:48
Печать

Стритрейсеры нарываются: в сети появился ролик с дрифтом в центре Петербурга

«Вот какие очередные «герои» гоняют по центру города. Неужели и им ничего не будет?» – пишет 12 октября в редакцию «Фонтанки» читатель Александр, указывая на видеозапись в инстаграме xo4y_b.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Borsh (@xo4y_b)

 

 

На ролике демонстрируется аварийно опасная езда в центре города – дрифт на автомобиле Nissan 200SX на площади Островского, улице Зодчего Росси, площади Ломоносова и набережной Фонтанки.

Инстаграм xo4y_b имеет непосредственное отношение к 31-летнему стритрейсеру Максиму Глухих (Борщу). Этот персонаж известен, например, эпатажными гонками на Исаакиевской площади, за которые был оштрафован в январе этого года. То есть – отвечаем на вопрос читателя – иногда им всё-таки что-то да бывает. Любопытно, что оштрафовать нарушителя попросила администрация инстаграм-канала RichRussianKids, разместившая видео. И волки сыты, и овцы целы. RRK и Борщ давно помогают друг другу в раскрутке: в 2016 году канал выкладывал его же ролик про другой заезд на Исаакиевской.

Журналисты «Фонтанки» подробно рассказывали о Максиме Глухих. Своими постами, создающими иллюзию безнаказанности, он зарабатывает популярность у молодёжи, интересующейся автомобилями. Таким образом грамотный интернет-маркетинг позволяет продвигать платные услуги.

При всём при том в феврале 2018 года Максим Глухих вместе с товарищем Станиславом Гадачиком тестировал стадион на Крестовском. «Нам написали в Instagram. Понятия не имею, кто. Предложили приехать, проверить площадку стадиона, я согласился», – такова версия Гадачика.

Борщ со товарищи любят сниматься в «декорациях» исторического центра. Помимо площади Островского они отмечались, в частности, у Эрмитажа и «прописались» у здания Биржи – под окнами роддома имени Отта. Роддом уже несколько лет просит о защите от рёва, но ситуация не меняется.

Деяния гонщиков-любителей могут быть квалифицированы по статьям 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования») и 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), и в таком случае им грозит административный штраф и лишение водительских прав.

Другое дело – когда под колёсами такого «гонщика» на Невском проспекте (видео) гибнет заслуженная балерина Мариинского театра. После этого июньского ДТП водитель, естественно, стал фигурантом уголовного дела, а полиция устроила на стритрейсеров охоту. Цепочка санкций за вероятные нарушения доходит до ареста. В августе облаву организовали у автодрома на Московском шоссе.

При этом правительство РФ не поддержало законопроект о введении административной ответственности для стритрейсеров.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
12.10.2018 17:11

Жилой квартал «Гавань Капитанов» аккредитован еще одним банком

АК Барс Банк предлагает ипотеку во всех домах нового жилого квартала «Гавань Капитанов» от компании «Лидер Групп»
LEGENDA Intelligent Development
12.10.2018 16:26

Инновации в проектах LEGENDA

Компания LEGENDA представила новые технологичные решения: единую мультисервисную сеть (МСС) и слаботочный щит NETBOX, которые впервые внедрит в свои проекты.
pixabay.com
12.10.2018 16:04

«Победа» начала летать в Лондон и Милан из Санкт-Петербурга

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в пятницу начала выполнять регулярные рейсы по новому международному направлению Санкт-Петербург-Лондон (аэропорт Станстед).
ГК «Эталон»
12.10.2018 15:12

Генеральный директор ГК «Эталон» возглавил Комиссию по вопросам BIM-технологий при Минстрое РФ

Генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский возглавил Комиссию по вопросам реализации внедрения технологий информационного моделирования, созданную в Общественном совете при Минстрое России
Ленстройтрест
12.10.2018 14:36

В Ленобласти выбрали лучшего штукатура

В жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.10.2018 12:31

За 9 месяцев 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 3.1 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
Группа компаний «ЦДС»
12.10.2018 12:05

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» признан лучшим объектом комфорт-класса

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» стал лауреатом конкурса CREDO-2018 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса»
ГК "КВС"
12.10.2018 10:55

В «КВС» профессиональные штукатуры

Работники компании приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Конкурс прошел при поддержке Правительства Ленинградской области и Комитета по строительству Ленинградской области
«Главстрой-СПб»
12.10.2018 10:51

«Главстрой Санкт-Петербург» расширяет продажи жилья повышенной комфортности в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 6-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 1,78 млн рублей
Магазин "Кей"
12.10.2018 10:23

iPhone XS и iPhone XS Max уже в магазинах КЕЙ

Оригинальные iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в нашем магазине КЕЙ. Рассмотрим подробнее самые ожидаемые смартфоны
shutterstock.com
11.10.2018 17:13

«Петербургская Недвижимость» назвала популярные районы города

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обнародовал статистику за первое полугодие по самым популярным районам города на первичном рынке недвижимости
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
11.10.2018 13:40

ЖК «Аэросити» расширяет пул банков-партнеров

Жилой комплекс «Аэросити» компании «Лидер Групп» получил аккредитацию Россельхозбанка и Банка «Российский капитал»