Любимые грабли. Смольный опять не построил сады и школы из-за подрядчиков

Вместо поликлиник и роддома - обновленный морг. Да еще кормушки в Ленинградском зоопарке. Комстрой готовится доложить, что и в этом году провалил работу по строительству социальной инфраструктуры.

Алексей Смышляев/Интерпресс

Из обещанных в этом году детских садов, школ, спортивных площадок петербуржцы увидят в лучшем случае треть. По состоянию на октябрь, и вовсе сдано только пять из полусотни объектов, на которые бюджетом выделено свыше 11 миллиардов рублей. Показатель еще ниже прошлогоднего, когда удалось освоить половину денег. Почему чиновники опять ошиблись в выборе подрядчиков, придется объясняться уже с новым губернатором, а им и прежний, снискавший славу терпимого, грозил отставками.

Элементы инфраструктуры, которые делали бы жизнь горожан лучше, должны появляться и обновляться в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) – поликлиники, детские сады, школы, спортивные площадки, жилые дома, дороги. На сегодня это 96 объектов с общим бюджетом 18,6 млрд рублей. В 2018-м Петербург предполагал, что пополнится 51 объектом, в списке двенадцать детских садов, семь школ, три поликлиники, две станции скорой помощи, два многоквартирных дома, роддом, две художественные школы и Дом культуры. За два месяца до конца года готовы пять: две школы во Фрунзенском и Невском районах, спортивная площадка в Павловске, участок проспекта Королева и подготовленная под стройку территория в Красносельском районе.

До конца года чиновники обещают сдать еще десять. В итоге из 12 детских садов достроят в лучшем случае один – в Зеленогорске. Юные жители районов с активной жилой застройкой, в том числе Красногвардейского, Приморского и Выборгского, в этом году новых дошкольных учреждений не дождутся. Вместо семи новых школ будет только три. Реконструкцию завершат в двух из четырех образовательных учреждений, а ученики школы №439 в Петергофе пока побудут без бассейна.

В рамках АИП в городе должны были появиться семь новых объектов здравоохранения: три поликлиники – в Коломягах, Красном Селе и в Стрельне, две станции скорой помощи – в Пушкине и Металлострое и роддом в Московском районе. Но вовремя построят только морг на Екатерининском проспекте, новую пристройку получило учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Инфраструктура для культурной жизни города обогатится только кормокухней в Ленинградском зоопарке. Строительство детской школы искусств в Ломоносове Смольный и в этом году не закончит.

До конца года любителям спорта чиновники обещают приспособить для использования Приморский парк Победы, а также доделать вход на территорию «Санкт-Петербург Арены» в западной части Крестовского острова. Покататься на крытых катках на Ириновском проспекте и улице Маршала Новикова петербуржцы смогут, в лучшем случае, в следующем сезоне.

У властей осталось 2,5 месяца на то, чтобы достроить два многоквартирных дома – на улице Красных Партизан и Новоколомяжском проспекте. При этом, согласно отчету комитета финансов, на 1 октября здания были готовы на 50% и 64%.

В скором времени Смольному предстоит отчитаться о том, что сорваны сроки реконструкции двух психоневрологических интернатов, здания центра реабилитации для несовершеннолетних и строительства реабилитационного комплекса для инвалидов. Причем последний не могут доделать с 2009 года.

Три «хвоста» комстрой подтянул с прошлогодней адресной программы. Подрядчики сдали два детсада – во Фрунзенском и в Приморском районах, обновили тренировочную площадку спортивного центра в Ломоносове.

Всего в этом году горожане не дождутся 36 объектов. По информации «Фонтанки», все они, кроме трех, – долгострои, прошедшие через цепочки из нескольких недобросовестных исполнителей. По девяти объектам на 0,9 млрд рублей идет очередная смена подрядчика: можно предположить, что и в 2019 году работы на этих объектах не завершат.

Комитет по строительству объясняет результаты исполнения АИП необходимостью расторгать договоры с подрядчиками, которые нарушают сроки исполнения. «Для комитета расторжение контракта является крайней мерой, и применяется только в том случае, если заказчик по итогам проведенного детального анализа объекта строительства получает информацию о невозможности завершения работ генеральным подрядчиком», – сообщили в смольнинском подразделении.

На сегодняшний день готовность недостроенных объектов в комстрое оценивают в диапазоне от 10 до 97%. С февраля комитет успел расторгнуть 24 контракта с подрядчиками, в том числе 18 – в одностороннем порядке. В бюджет города, по данным «Фонтанки», удалось вернуть 78,5 млн рублей в рамках выплаты неустоек и 75,1 млн рублей неотработанных авансов. На вопрос, считает ли Смольный работу по исполнению адресной программы удовлетворительной, чиновники не ответили.

Год назад в комитете по строительству сменился председатель. По собственному желанию пост покинул Сергей Морозов. Одной из причин, вызвавших недовольство губернатора работой комстроя, называли низкие темпы освоения бюджетных средств и зачистки горзаказа от недобросовестных подрядчиков. Георгий Полтавченко, на тот момент еще губернатор, за несколько месяцев до отставки Морозова пригрозил, что медленные темпы расставания с плохими подрядчиками приведут к расставанию чиновников с их должностями. По итогам 2017 года комитет освоил 51,5% выделенных на АИП средств. В сухом остатке результаты выглядели еще скромнее – детсад, школа, шесть объектов спорта и четыре — здравоохранения.

Летом Георгий Полтавченко уже ругал за низкое исполнение АИП комитет по строительству. Александр Беглов пока ограничился просьбой «подтянуться» с освоением бюджета.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»