Инновации в проектах LEGENDA

LEGENDA Intelligent Development

Компания LEGENDA представила новые технологичные решения: единую мультисервисную сеть (МСС) и слаботочный щит NETBOX, которые впервые внедрит в свои проекты.

LEGENDA объединила все системы учета ресурсов, домофонии, видеонаблюдения и интернет в мультисервисную сеть, работающую по единому стандарту. Новое технологичное решение обеспечивает надежность функционирования этих систем, позволяет управляющей компании удобно и эффективно отслеживать их работу. А главное, МСС от LEGENDA – это база, которая с развитием цифровых технологий позволит интегрировать новые решения и функции, без изменения структуры самой сети.

Помимо управляющей компании преимущества мультисервисной сети оценят и жители домов c помощью еще одного авторского технического решения LEGENDA – слаботочного щита NetBox. Наличие модуля NetBox избавит хозяев от штробления стен и прокладки кабелей слаботочных систем для подключения IP-телевидения, интернета, IP-телефона, роутера. Появится возможность при необходимости осуществлять необходимые технические работы вне квартир, на техническом этаже дома. В мультисервисную сеть также интегрирована система «Ресурс», с помощью которой показания с приборов учета потребления тепла, воды, электричества снимаются и передаются в управляющую компанию автоматически без участия хозяина квартиры, при этом житель сможет контролировать все показания через smart-домофон Steward.

Мультисервисная сеть и NetBox появятся во всех новых проектах компании. Дома от LEGENDA строятся в динамично развивающихся районах Санкт-Петербурга. Помимо инновационного подхода в техническом оснащении жилых домов отличительной чертой проектов является уникальные планировочные решения, созданные с учетом индивидуальных потребностей клиентов, высокое качество строительства и благоустройства.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Комендантского – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.

Legenda Дальневосточного – застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda на Оптиков 34 – застройщик ООО "Система", проектная декларация на сайте optikov.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/