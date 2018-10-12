Спасшихся при аварии «Союза» космонавтов Овчинина и Хейга отправят на российский курорт

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг собираются отдохнуть перед запланированным на следующий год запуском к МКС.

«На курорт, конечно, они поедут. Не могу сказать, что сейчас, но поедут обязательно. Когда поставим диагноз, будет ясно, чем лечить. А чтобы поставить диагноз, всегда привлекают все силы и техников, инженеров, науку и, естественно, космонавтов», – цитирует 12 октября заместителя главы Федерального медико-биологического агентства Вячеслава Рогожникова RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

Куда конкретно отправят космонавтов – не сообщается.

11 октября Овчинин и Хейг с Байконура стартовали к МКС на ракете «Союз». Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Для установления причин аварии была создана специальная комиссия Роскосмоса. Глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что космонавтов Овчинина и Хейга попробуют доставить на МКС в следующем году.