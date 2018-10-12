Минфин США продлил срок выхода американских инвесторов из активов En+ и «Русал»

Минфин США продлил на один месяц срок, в течение которого американские инвесторы должны выйти из ценных бумаг российских компаний En+ и «Русал», попавших под американские санкции. Об этом сообщается в обновленном документе департамента по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Согласно общей лицензии 13E, инвесторы должны выйти из ценных бумаг «Русала» и En+ до 12 декабря.

При этом минфин США не изменил сроки выхода американских инвесторов из ценных бумаг группы ГАЗ — до 23 октября.

Предыдущей лицензией, 13D, предусматривалось, что американские инвесторы должны выйти из ценных бумаг группы ГАЗ до 23 октября 2018 года, из ценных бумаг компаний «Русал» и En+ — до 12 ноября 2018 года.

6 апреля минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», UC Rusal.