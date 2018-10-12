Устройство Полтавченко на работу в ОСК может занять длительное время

Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, которому президент предложил место председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), пока не вступил в эту должность. Процедура может быть достаточно длительной.

В анонимных тelegram-каналах бывшему чиновнику уже приписывают недовольство новой должностью и даже поиски потенциально более интересной вакансии. Но источник «Фонтанки» в ОСК пояснил, что новое назначение было именно предложением, а не автоматическим назначением в тот же день, и сейчас в дело вступили долгие корпоративные процедуры: сначала Полтавченко войдет в совет директоров, затем он будет избран его председателем. И это может занять длительное время.

Сейчас Полтавченко вникает в дела без всякой должности. Как пояснял «Фонтанке» сам градоначальник: «Я сейчас изучаю источники информации об ОСК. Я понимаю, чем они занимаются, но деталей не знаю».

Отметим, что преемник Георгия Сергеевича, бывший полпред по СЗФО Александр Беглов, стал врио губернатора Петербурга как раз одномоментно 3 октября – в день отставки Полтавчено. Закрепить статус без приставки он сможет, приняв участие в выборах главы региона в 2019 году.