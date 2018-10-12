Маскаронам на фасаде дома Бенуа очистили рты. Вандалов ищет полиция
По рекомендации комитета по охране памятников Петербурга коммунальщики из районной администрации очистили рты маскаронам на фасаде дома Бенуа. КГИОП направил заявление в полицию.
Как сообщает ведомство 12 октября, проверку проводит районное УМВД, в действиях неизвестного вандала комитет видит состав статьи 243 УК РФ – повреждение объектов культурного наследия. Пока полиция выясняет, кто залепил рты маскаронам горгоны на фасаде 15-го дома по улице Глинки, расчищать их отправились коммунальные службы. Отскребать гипсовую смесь, как уточняют в администрации, пришлось с лиц восьми маскаронов.
Об испорченном фасаде памятника архитектуры федерального значения «Фонтанке» сообщили читатели 10 октября. На здании есть изображения двух типов – горгоны с открытым ртом и девушки, они чередуются между собой. Неизвестный, судя по всему, пришел к зданию ночью со стремянкой и ведром штукатурки, интересовали его только разинувшие рты маски.
Справка:
Памятник постройки начала 19-го века знаменит не только тем, что в нём жили архитектор В.И. Баженов, декабрист И.А. Долгоруков, семья архитекторов и художников Бенуа и Лансере, художница Зинаида Серебрякова, но и тем, что здесь часто бывал Иосиф Бродский: здесь жила и, по всей видимости, живет до сих пор героиня многих его ранних стихов и мать его сына – художница Марианна Басманова. Именно ей, скрытой под инициалами «М. Б.», посвящались многие произведения поэта с начала шестидесятых и до конца восьмидесятых годов.
Происхождение масок неизвестно (как и то, кто именно на них изображен). Семья Бенуа купила особняк в конце XVIII века, изображения уже красовались на фасаде. «Маски эти приписывались скульптору Прокофьеву. Их было два типа. Одна изображала страшную, похожую на горгону «рожу» с разинутым ртом, другая очень миловидную, улыбающуюся особу с курьезно повязанной над головой причёской. Чередование выражений ужаса и веселья тоже сыграли свою роль в моей детской психологии», – вспоминал художник Александр Бенуа в своих мемуарах.