Маскаронам на фасаде дома Бенуа очистили рты. Вандалов ищет полиция

По рекомендации комитета по охране памятников Петербурга коммунальщики из районной администрации очистили рты маскаронам на фасаде дома Бенуа. КГИОП направил заявление в полицию.

Фото: КГИОП

Как сообщает ведомство 12 октября, проверку проводит районное УМВД, в действиях неизвестного вандала комитет видит состав статьи 243 УК РФ – повреждение объектов культурного наследия. Пока полиция выясняет, кто залепил рты маскаронам горгоны на фасаде 15-го дома по улице Глинки, расчищать их отправились коммунальные службы. Отскребать гипсовую смесь, как уточняют в администрации, пришлось с лиц восьми маскаронов.

Фото: КГИОП

Об испорченном фасаде памятника архитектуры федерального значения «Фонтанке» сообщили читатели 10 октября. На здании есть изображения двух типов – горгоны с открытым ртом и девушки, они чередуются между собой. Неизвестный, судя по всему, пришел к зданию ночью со стремянкой и ведром штукатурки, интересовали его только разинувшие рты маски.