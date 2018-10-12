Путин пошутил про ущерб России от строительства АЭС в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пятом Форуме регионов РФ и Белоруссии пошутил, что Москва строит белорусскую АЭС в ущерб себе. Стенограмму выступления главы государства приводит пресс-служба Кремля

"Себе в ущерб делаем. Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим, – сказал Путин с улыбкой и добавил: – Но это, безусловно, улучшит ситуацию с энергоснабжением, экономикой республики, создаст дополнительные экспортные возможности".

Белорусская АЭС — строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году, мощность энергоблоков — 2400 МВт. Строительство ведет Росатом.

Также глава Российского государства заявил, что РФ и Белоруссии вполне по силам довести годовой обором торговли до 50 млрд долларов в год. Пока он составляет 32 млрд.