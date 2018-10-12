«Победа» начала летать в Лондон и Милан из Санкт-Петербурга

pixabay.com

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в пятницу начала выполнять регулярные рейсы по новому международному направлению Санкт-Петербург-Лондон (аэропорт Станстед).

Самолеты «Победы» будут летать в столицу Великобритании четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Первый рейс выполнен с загрузкой 84%.

Продажа билетов на новое направление началась в августе. В день старта продаж одномоментно на сайте pobeda.aero до конца зимнего расписания на новые рейсы в Лондон было предложено не менее 2000 билетов от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Кроме того, 11 октября из Санкт-Петербурга «Победа» начала летать в Милан (аэропорт Бергамо). Рейсы по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Первый рейс в миланский аэропорт Бергамо был выполнен с загрузкой 88%.

Милан – одно из самых востребованных направлений маршрутной сети «Победы». Из Москвы самолеты российского лоукостера летают в аэропорт Бергамо с 2015 года, полеты выполняются девять раз в неделю. Однако из-за высокого спроса на это направление с 21 декабря 2018 года частота рейсов из Москвы будет увеличена до двух раз в день.

Флот авиакомпании «Победа» состоит из современных комфортабельных самолетов Boeing 737-800, поставляемых напрямую с завода-производителя. В авиапарке компании 22 новых самолета, до конца года ожидается поставка еще двух машин.

Благодаря ценовой политике и уникальной модели «Победа» пользуется востребованностью: средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 97%, а на большинстве рейсов достигает 100% – самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Одна из главных задач авиакомпании – повышение авиамобильности россиян. Генерировать пассажиропоток «Победе» удается благодаря доступным тарифам и маршрутной сети. Минимальный тариф компании от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.