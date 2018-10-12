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Итоги недели с Андреем Константиновым
12.10.2018 17:09
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"Итоги недели с Андреем Константиновым": Кокорин и Мамаев доигрались, «Союз» упал, в консульстве Саудовской Аравии пропал журналист

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили двоих человек и арестованы на два месяца, в истории российской пилотируемой космонавтики случилась первая серьезная авария, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и, как утверждают турецкие власти, его там убили и расчленили.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков. 

Теперь еженедельная программа «Итоги недели с Андреем Константиновым» доступна в формате подкаста. Что это такое и почему это удобно — читайте здесь.

Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

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