Петербуржцев с вариантами названий для Пулково ждут на Суворовском

Предложить свой вариант названия для аэропорта Петербурга горожане могут в региональной общественной палате. Ради одной фамилии петербуржцам предлагают прогуляться практически до Смольного.

Прием предложений от горожан стартовал 12 октября, варианты собирает Общественная палата Петербурга. Чтобы предложить свой, необходимо дойти до представительства палаты на Суворовском проспекте, дом 62. Из предложенных вариантов, если они будут, сформируется список из трех потенциальных названий, хотя условия конкурса предполагают, что в нем может быть до десяти фамилий. Их внесут в лонг-лист до 21 октября, после предложить свой вариант можно будет онлайн, не выходя из дома. В период сбора через сайт в списки будут вносить только те фамилии, которые предложат не менее пятисот человек.

Дополнительные названия получат 47 аэропортов по итогам общего голосования, которое завершится 30 ноября.

О том, что Петербург попал в список, стало известно накануне. Идея добавить в названия аэропортов фамилии выдающихся россиян 4 октября была представлена Общественной палатой России. Выбор фамилий ограничен – выдающийся человек должен быть связан с городом, из списка исключаются деятели периода новейшей истории, то есть последних ста лет.