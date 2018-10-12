Оганесян ответит за ОПГ на стадионе. На него обиделись за молчание о Михальченко

В финальной версии обвинения бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну появилось указание на компанию «Балтстрой» недавнего миллиардера Михальченко. Следственный комитет и ФСБ обещали экс-чиновнику мягкий срок за сговорчивость, но аннулировали джентльменское соглашение и «повесили» на него все эпизоды, имеющие отношение к «Санкт-Петербург Арене».

Генеральная прокуратура расторгла с Маратом Оганесяном досудебное соглашение о сотрудничестве. Следственный комитет при оперативной поддержке ФСБ вменил ему взятки почти на 50 млн рублей и мошенничество на 22 млн. По новой версии, Оганесян для легализации преступных доходов пользовался услугами компаний, подконтрольных ближайшему окружению Михальченко, но не стал давать на него показания.

Арестованный в 2016 году Оганесян согласился на сотрудничество со следствием при условии, что будет осужден за самый несущественный эпизод в череде дел по стадиону на Крестовском – хищение 28 млн рублей при авансировании компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ), которая должна была поставить видеотабло. С этим обвинением дело в июне 2018 года передали в Смольнинский суд. Но он посчитал условия соглашения неисполненными и вернул дело в прокуратуру. Оттуда оно перекочевало в Следственный комитет.Неисполненность была вызвана искусственно, полагает защита Оганесяна. СК отказался размораживать арестованные счета, тем самым не предоставив обвиняемому возможности возместить ущерб.

Главный стадион Петербурга строился с 2007 по 2016 год включительно. И только официально за десять лет "подорожал" с 6,7 миллиарда рублей до 43,9 миллиарда.

Получив возвращенное дело и воспользовавшись ранеее данными Оганесяном показаниями, СК включил в составленное к 12 октября обвинительное заключение весь собранный оперативным подразделением ФСБ массив предполагаемых злоупотреблений при строительстве «Санкт-Петербург Арены».

По данным «Фонтанки», Оганесяну теперь вменяется создание организованной преступной группы, состоявшей собственно из него и бывшего зампреда комитета по строительству Александра Янчика. Якобы они вынудили директора «Инжтрансстрой-СПб» Виталия Лазуткина заключить с ТДМ контракт на видеотабло и перевести аванс в 50 млн рублей. Фактический руководитель ТДМ Григорий Попов будто бы согласился дать Оганесяну – Янчику взятку в 28 млн рублей. Деньги переводились через цепочку фирм по мнимым договорам. Их по договоренности с вице-губернатором, считает следствие, предоставил предприниматель Дмитрий Сергеев, возглавлявший компанию «Балтстрой» – ключевой стройактив Дмитрия Михальченко, создателя холдинга «Форум», порта Бронка и Единого центра документов. По мнению следствия, преступные средства прокачивались через подконтрольные его окружению компании. Сергеев и Михальченко находятся под арестом по другим уголовным делам.

Обналиченные 28 млн рублей были переданы Янчику в мае 2014 года у станции метро «Владимирская». СК считает, что Янчику достались 2,5 млн рублей, а 25,5 млн ушли Оганесяну.

К остатку аванса, 22 млн рублей, бывшего вице-губернатора тоже привлекли. Из обвинения следует, что он кроме Янчика вовлек в преступную группу Григория Попова, гендиректора ТДМ Александра Шимберга, соучредителя Владимира Халифа, сотрудницу компании Елену Ковалеву и предпринимателя Артема Куспица. Эти 22 млн были якобы распределены между соучастниками, часть их пошла на оплату услуг по обналичиванию. Оганесяну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Вторая взятка связана с двумя госконтрактами компании «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5). По мнению следствия, фактический руководитель Василий Сливкин передал Оганесяну 20 млн рублей за помощь в получении подрядов на оформление художественной подсветки стадиона за 347 млн рублей и строительство школы на Мебельной улице стоимостью 1,4 млрд.

В этом эпизоде тоже есть отсыл к «Балтстрою». По версии следствия, в составлении конкурсной документации «под СЭМ-5» участвовала Анна Колесникова. Она, по информации «Фонтанки», работала на структуры Дмитрия Михальченко.

СК установил, что Колесникова была допущена в отдел государственного заказа комитета по строительству Петербурга, подготовила имеющие ценовые и иные преимущества перед остальными участниками заявку и конкурсную документацию СЭМ-5. Это касалось конкурсов по подсветке и школе. За оба Василий Сливкин якобы заплатил по 10 млн рублей, деньги передавались Анне Колесниковой, а та будто бы относила их Янчику. Следстве критически отнеслось к версии о том, что Сливкин всего лишь платил Колесниковой гонорар, хотя факт передачи денег ей не опровергается.

Подкуп вице-губернатора Сливкин не признает. У них были довольно тесные отношения, и дать взятку Оганесяну предприниматель мог без посредников, утверждает он.

Александр Янчик тоже получил обвинение в получении двух взяток и особо крупном мошенничестве. Он находится под домашним арестом.

Соглашение о сотрудничестве с Оганесяном Генеральная прокуратура расторгла 1 октября на том основании, что он якобы скрыл ценную для следствия информацию, в том числе не стал рассказывать о знакомстве с Дмитрием Сергеевым и вовлеченности бизнес-империи Михальченко к легализации преступных доходов.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»