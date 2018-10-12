Пресс-секретарь Кадырова: За баночку в Москве извиняться надо, за минирование в Петербурге - нет

Выходцы из Чеченской республики снова на первых полосах СМИ двух столиц. Резонанс несопоставим. Но «Фонтанке» разъяснили, в чём разница между баночкой с лимонадом в Москве и минированием дома в Петербурге.

Рамзан Кадыров//официальная страница/vk.com

Власти Чечни давно могут давать мастер-классы коллегам в других регионах России о том, как нужно работать с информацией для создания позитивного имиджа, ну или хотя бы для цитируемости нужного имени в позитивном контексте в нужный момент. Вторая декада октября 2018 года не стала исключением, начавшись с громкой истории молодого человека Турпала Хасиева, который в одном из рейсовых автобусов Москвы слишком фривольно проверял пассажиров на знание кричалок грозненских спортивных фанатов.

Всё началось 10 октября, через неделю после начала бессрочной акции протеста в столице Ингушетии о границе с Чечнёй. В среду вечером в телеграм-каналах появился видеоролик, на котором на тот момент не известный герой требует от соседа по общественному транспорту повторить слоган, который, например, бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко умеет говорить добровольно.

– Ахмат – сила! Скажи, брат! – говорит любитель энергетиков в жестяной упаковке и кидает недопитую банку с пищевой химией в юношу напротив.

– Ахмат – сила, это я знаю, да. Но нормально себя вести можно? Обрызгал меня… – отвечает облитый энергетиком юноша, демонстрируя баночку в кадр.

– Закрой рот! – почти кричит ему любитель энергетиков и добавляет что-то про «мелких близких».

Спустя несколько часов, глубокой ночью 11 октября, инцидент уже дошел до Рамзана Кадырова. Более того, глава Чечни публикует в своих аккаунтах в соцсетях осуждающий грубияна текст, где извиняется перед облитыми из баночки москвичами и приглашает их обидчика на личную встречу:

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!... …у тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться! Иначе будешь горько жалеть!» – написал чеченский лидер.

Количество перепечаток гневной отповеди в рунете исчисляется сотнями.

Утром 11-го числа сюжет остаётся в топе, так как всего через несколько часов любитель энергетиков смотрит на всю страну с экранов мониторов и говорит, что был не прав.

«Добрый вечер. Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе. Я бросил банку в сидящих напротив ребят и сказал: «Ахмат – сила». Меня очень сильно поругали руководство республики и родители. Ещё раз хотелось бы извиниться перед всеми за недостойный поступок», – почти без запинок говорит юноша.

И снова сотни публикаций «извинений», где странное для утра приветствие «добрый вечер» почти никто не замечает.

Третий выстрел в сознание пользователей рунета из того же ружья звучит ещё сутки спустя, когда Рамзан Кадыров рапортует, что придумал, чем занять кидавшего баночку. Вместо первоначальных мыслей про «ферму или лесоповал» глава Чечни сообщил, что склонность земляка к поливам не пропадёт.

«С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», - написал Кадыров на своей VK-страничке.

О степени радости провинившегося, раскаявшегося и трудоустроившегося ценителя энергетиков не сообщалось. Но сотням авторов заметок с этой цитатой Кадырова это и не интересно.

Не было бы это интересно и мастерам вирусной рекламы, если бы мы их не спросили. Но и они предпочитают лишних слов не говорить. И лишь на условиях анонимности спецы по «вирусяшечкам» обратили внимание «Фонтанки» на то, что название жидкости в известной баночке читается очень хорошо.

«Все это похоже как минимум на постановку и вполне может быть элементарной вирусной рекламой», – добавили спецы такой неочевидной рекламы и удалились из комментирования темы, связанной силой «Ахмата» и Рамзана Кадырова.

И это, в общем-то, не секрет. Вирусная реклама – давно часть обычного пакета рекламных услуг в России. Да и агентства, занятые этим, не стесняются признаваться в работе на крупные бренды. В том числе, и на PepsiCo – компанию, владеющую брендом Adrenaline. Но комментировать нюансы своей работы эти профессионалы по вирусному продвижению брендов не спешат. В отличие от самой компании по производству напитков разной степени полезности и тонизирования.

«Компания PepsiCo не имеет никакого отношения к данному ролику», – заявила «Фонтанке.ру» менеджер по коммуникациям PepsiCo в России Светлана Хабарова в ответ на просьбу рассказать, насколько выгоден компании рынок Северного Кавказа.

Постановочность ролика и его рекламный посыл опровергают и в окружении самого Рамзана Кадырова. Его пресс-секретарь Альви Каримов в разговоре с «Фонтанкой» был категоричен:

«Говорить о том, что это постановка, могут только 2 – 3 издания в России. Это те, кто скажет, что, если сегодня в Чечне светит солнце, как на половине земного шара, «на самом деле это Кадыров подвесил яркий фонарь вместо солнца». Категорически отрицаю, что это постановка. Если постановка, то с какой целью? Рекламировать энергетик? У нас в продаже этих напитков нет. У нас самое что ни на есть негативное отношение к энергетикам. Они никогда не были и не являются популярными в Чеченской республике! Абсурд, если кто-то говорит, что это какая-то реклама», – сказал официальный представитель главы Чечни.

В то же время молодёжь, которая вторую неделю и днём, и ночью стоит в центре столицы Ингушетии – городе Магас, протестуя против новой границы с Чечнёй, весьма активно пьёт не популярные у соседей продукты. По крайней мере, так говорят очевидцы, коллеги-журналисты. Другие модные у столичной молодёжи напитки в алюминиевой таре на Северном Кавказе употреблять запрещает религия.

Казалось бы, сюжет исчерпан. Все извинились, объяснились и даже категорически опровергли. Но одного ответа всё же не хватает. Почему баночка, брошенная уроженцем Чечни на колени столичному юноше, – повод обсуждений и сотен публикаций в современной России, а угроза взрыва здания с людьми в Петербурге из уст другого уроженца той же части Кавказа – нет?

В момент, когда весь рунет спорил об искренности извинений любителя энергетиков, другой уроженец Чечни «заминировал» здание бизнес-центра в самом сердце Петербурга – на Лиговском проспекте. Там общественники обсуждали всё ту же новую административную границу Ингушетии и Чечни, которая неожиданно увеличила на 20 с чем-то тысяч гектаров республику Рамзана Кадырова за счёт соседа. Бомбу полиция не нашла, но минёра – сумела. Им оказался 27-летний молодой человек из Грозного, который читает сетевые сообщества, где порицание мусульманок, «выставляющих свою красоту напоказ» и «обтягивающих одеждой свою «пятую точку» – вполне себе и норма, и мораль.

Но за «минирование Петербурга», в отличие от «баночки в Москве», Рамзан Кадыров не пригласит земляка вместе с роднёй в Чечню мести улицы и поливать клумбы.

«Вы не уловили одну очень большую разницу. Бросил баночку – это поступок, имеющий отношение к морали, правилам поведения в обществе. А то, что человек заявил о заминировании, – это уже про уголовную ответственность. Это совершенно разные вещи. И тут уже идёт речь об ответственности за преступные действия, а не за поступок, связанный с моралью. А человек этот, видимо, понесёт ответственность, как это и предусмотрено законом», – доходчиво разъяснил «Фонтанке» разницу пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.

Видимо, поэтому нет и сотен публикаций про «минёра Петербурга из Чечни» в отличие от сюжета с покаяниями любителя энергетиков.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»