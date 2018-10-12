Кокорин и Мамаев выбили Трампа из тройки лидеров самых упоминаемых персон в российских медиа

Скандально прославившиеся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в десятку самых упоминаемых медийных персон, обогнав американского лидера Дональда Трампа.

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник команды «Краснодар» Павел Мамаев заняли в рейтинге вторую и третью строчку соответственно, пишет 12 октября «Интерфакс», ссылаясь на данные собственной системы комплексного анализа новостей.

С 8 по 12 октября Кокорин и Мамаев получили 21 320 и 21 250 упоминаний, соответственно, в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. При этом лидерство по упоминаниям по-прежнему за президентом РФ Владимиром Путиным, а вот его коллеге из США Дональду Трампу пришлось сместиться из-за околофутбольного скандала со второго места на четвертое.

Из «новеньких» свое место в десятке заняли также избитый футболистами чиновник Минпромторга Денис Пак (пятая строчка), командир пилотируемого корабля «Союз МС-10» Алексей Овчинин (восьмая строчка) и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, победивший Конора Макгрегора (девятая строчка).

Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Их подозревают в хулиганстве, дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Кокорин и его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и несколько их друзей, как считает обвинение, избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Российские футболисты в соцсетях активно поддерживают Кокорина.