Пьяных дальнобойщиков из России отловили на финской границе

За неделю на двух финских пунктах пропуска были задержаны сразу четверо россиян в нетрезвом состоянии, сообщает 12 октября Пограничная охрана Финляндии.

Так, одного из них поймали на вождении «под градусом» 5 октября на МАПП «Нуйямаа» («Брусничное») на выезде из Финляндии. Мужчина проехал 40 км с 0,29 мг/л алкоголя в крови, уточнили в ведомстве.

Второй любитель выпить прибыл на МАПП «Ваалимаа» («Торфяновка») из России 8 октября. Это был водитель большегруза, который, как он сам признался пограничникам, коротал время за спиртным на стоянке для грузовиков, результат отразился на результатах теста — 0,33 мг/л.

Утром 9 октября ещё один нетрезвый дальнобойщик не смог проехать незамеченным с 0,30 мг/л в крови. Перед поездкой в Финляндию через «Брусничное» употреблял – подтвердил россиянин. После него днём там же был остановлен третий водитель грузовика, который накануне пил пиво. Тест показал 0,33 мг/л.

Все четверо получили временный запрет на вождение. Наказание определят суды Южной Карелии и Кюменлааксо.

Лимит алкоголя в крови водителя в Финляндии составляет 0,22 мг/л, или 0,5 промилле.