Глава МВД Украины готовится к беспорядкам из-за автокефалии

Украинские силовики заверили, что будут «жестко» подавлять акции протеста по поводу предоставления независимости церкви страны.

«Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко — и пусть это не будет неожиданностью для всех горячих голов!» – написал 12 октября в своем твиттере министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

У зв'язку з наданням автокефалії 🇺🇦Укр.Церкві, закликаю не допускати провокацій і спекуляцій. МВС забезпечить безпеку та правопорядок. Якщо виникне необхідність протидіяти екстремізму та релігійної ворожнечі, діятиме жорстко – і хай це не стане несподіваністю для «гарячих голів»! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 11 октября 2018 г.

Синод Константинопольского патриархата приступил к предоставлению автокефалии украинской церкви. Точная дата издания церковного указа об этом пока не называется, но накануне он не состоялся. Президент Петр Порошенко заверил, что это произойдет после объединительного собора украинских православных церквей. В преддверии этого с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария Константинопольским патриархом была снята анафема. Украинская православная церковь Московского патриархата уже заявила о том, что не будет участвовать ни в каких объединительных процессах. Иерархи РПЦ в понедельник в Минске соберутся на синод, который,скорее всего, примет решение о полном разрыве отношений с Константинопольским, или Вселенским, патриархатом.