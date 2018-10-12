Жилье мечты - какое оно

Качество квартир, перспективная локация, разумная цена квадратного метра, - таковы общие характеристики квартиры мечты. И, на первый взгляд, большинство петербургских новостроек удовлетворяет этим условиям. Однако фактически при выборе жилья покупатели предъявляют гораздо больше требований

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Доступный престиж

Локации центра и вокруг него, хоть и статусные, из-за интенсивного трафика и перегруженной улично-дорожной сети постепенно теряют привлекательность в глазах покупателей, проигрывая районам, расположенным в отдалении от центра, но с хорошей транспортной доступностью. В этом смысле у активно застраивающегося юга Петербурга есть все шансы избежать ошибок, допущенных при освоении территорий в северной части города. Например, высокой плотности застройки, неразвитой внутриквартальной дорожной сети, нехватки мощностей для подключения новостроек и т. д. Кроме того, в соответствии с исторической застройкой южных пригородов Петербурга здесь более логично появление малоэтажных жилых комплексов с их атмосферой камерности, безопасности и уюта.

«Образцовые кварталы», которые компания «Терминал-Ресурс» возводит в рамках комплексной застройки территории в Пушкинском районе Петербурга, удивительно точно вписываются в предпочтения потребителей. Это малоэтажные (до пяти этажей) жилые комплексы с пониженной плотностью застройки и высокой степенью транспортной доступности.

Объект располагается вдоль Петербургского шоссе, которое пересекается со многими маршрутами общественного транспорта. Время в пути до станций метро «Московская» или «Купчино» составляет около 20 минут. Для владельцев личного автотранспорта несомненное удобство в доступности альтернативных маршрутов через Киевское, Петербургское, Пулковское шоссе либо Витебский проспект. Кроме того, в официально заявленных планах Октябрьской железной дороги предусмотрено строительство железнодорожной станции: жители «Образцовых кварталов» и их гости смогут с комфортом добираться до Балтийского вокзала Санкт-Петербурга всего за полчаса.

Составляющие комфорта

Как театр начинается с вешалки, так и комфортная жилая среда – с живописного подхода к дому, зеленого двора, оригинальных архитектурных решений. Таких, например, как панорамное остекление входных групп и лестничных площадок.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Оценив внешний облик «Образцовых кварталов» – зоны променада с кустарниками и деревьями, уютные уголки для спокойного и активного отдыха, праздников и барбекю, покупатели оценят и места общего пользования внутри корпусов, и собственно квартиры.

Места общего пользования можно описать в нескольких словах: просторно, светло и комфортно.

Стоит уточнить, что в построенном «Образцовом квартале 3» всего 168 квартир. У каждой из них своя «изюминка»: это гардеробная или особенно просторная кухня, зона эркера либо функциональный балкон с остеклением в пол, возможность реорганизации внутреннего пространства компактной квартиры под потребности конкретной семьи. Надо отметить, что жилье своей мечты в этом проекте найдут как небольшие семьи, так и те, у кого несколько детей, ведь площадь самых просторных квартир превышает 100 кв. м.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Впрочем, общее для всех корпусов и квартир в «Образцовых кварталах» также есть: это использование кирпично-монолитной технологии строительства и передовых инженерных решений и оборудования. Все квартиры отапливаются по системе теплого водяного пола Uponor. На крыше каждого дома установлены немецкие газовые котельные Viessmann для подогрева воды. Такая автономность даже летом не оставляет жителей без горячей воды. Все малоэтажные ЖК оснащены малошумными швейцарскими лифтами Schindler. Ну и сроки ввода в эксплуатацию застройщик всегда соблюдает.

Перспективы

Специалисты напоминают: планируя покупку жилья, стоит подумать не только о степени комфортна в новой квартире, но и об изменениях, которые могут произойти с локацией впоследствии. В случае с «Образцовыми кварталами» перспективы выглядят обнадеживающими. Объект возводится в рамках проекта КОТ «На Царскосельских холмах» по единой концепции, при наличии инженерной инфраструктуры и необходимых инженерных мощностей, а также с учетом перспективных планов развития Пушкинского района.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya