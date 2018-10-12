НИИ океанологии снес флигель Филонова. Смольный пообещал «сделать выводы»

Институт океанологии вопреки договоренности полностью уничтожил флигель «Дома Долгоруковых» на Васильевском острове. Вице-губернатор Игорь Албин сравнил НИИ и Дирекцию строительства Минобрнауки с варварами, сообщает 12 октября пресс-служба администрации Петербурга.

«Вооружившись «буквой закона», хозяева объекта похозяйничали, как варвары V века в Риме. Даже с точки зрения судопроизводства точка в деле ещё не была поставлена, а флигель наш город уже потерял. Остается только сожалеть, что ни один великий город не застрахован от такого вандализма. Выводы обязательно сделаем», – пообещал вице-губернатор.

В заявлении чиновников особо подчеркивается, что 4 октября на совещании в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников нашли компромиссное решение: вручную разобрать внутреннюю лестницу, которую просили сохранить градозащитники, и провести ее музеефикацию в новом здании. А также использовать при строительстве фрагменты исторической кладки фасада.

Дирекция по строительству Министерства высшего образования и науки попросила неделю для изучения путей реализации данного решения. Однако, считают в Смольном, воспользовавшись проигрышем градозащитников в суде как формальным основанием, диалог продолжать не стала, а просто снесла здание.

Действия института и структуры министерства не вполне соответствовали букве закона, считают градозащитники, которые подали частную жалобу на решение суда. На время рассмотрения жалобы институт не должен был возобновлять снос, об этом НИИ предупредила и судья Анжелика Панова.

Кроме того, институт океанологии и дирекция по строительству проигнорировали предостережение, которое вручил деятелям науки глава КГИОП Сергей Макаров, – до окончания обследования объекта экспертами остановить работы по демонтажу.

«Дом Долгоруковых» имеет статус объекта культурного наследия, в отличие от дворовой пристройки. Тем не менее уничтоженное здание неразрывно связано с известным авангардистом Павлом Филоновым. В «Доме Долгоруковых» столетие назад размещалась художественная мастерская академика Льва Дмитриева-Кавказского. Там перед поступлением в Академию художеств учился юный Филонов. Позднее художник изобразил флигель на одной из своих картин.