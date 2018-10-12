В Киеве недосчитались больше половины призывников

Почти 60% молодых людей, которые подлежат призыву в армию в столице Украины, не явились в военкоматы.

«Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33,6 тысячи лиц (из 57 тысяч молодых людей призывного возраста). Это те люди, материалы по которым переданы в органы Нацполиции для розыска и привлечения к ответственности», – цитирует 12 октября комиссара Киевского городского военкомата Сергея Клявина издание «Українськi Новини».

По его словам, «своевременно в военкоматы не являются практически 80%».

В некомплект украинской армии вносят свой вклад и социальные сети. «Весь Интернет был полон информации, как отмазаться, откосить или спрятаться», – посетовал Клявин.

Напомним, что осенний призыв на срочную военную службу на Украине в 2018 году продлили на месяц. Кроме того, 12 октября президент Петр Порошенко подписал специальный указ, который обеспечивает гендерное равенство в войсках и увеличит число женщин в вооруженных силах республики.