Синоптики пообещали: зима не будет экстремальной. Но это не точно

Предстоящая зима не будет суровой. Такой расплывчатой формулировкой описал декабрь, январь и февраль исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Можно говорить об общих тенденциях. Зима в целом, по предварительному прогнозу, не выглядит суровой», — рассказал Киктев, которого 12 октября цитирует РБК.

Синоптик отметил, что в ближайшие два-три месяца на большей части территории России температура воздуха будет в пределах климатической нормы или даже теплее, хотя на север и северо-восток страны холода уже пришли. Киктев рассказал, что реки начнут замерзать в конце октября.

Напомним, что петербургские синоптики в сентябре говорили о том, что грядущая зима будет холоднее прошлой, запомнившейся горожанам морозами.