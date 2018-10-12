На европейских АЗС появились новые обозначения для топлива

Сегодня, 12 октября, в Европе вступают в силу новые правила маркировки топлива на автозаправочных станциях. Единый стандарт ввели помимо стран ЕС Норвегия, Швейцария, Исландия, Македония, Лихтенштейн, Сербия и Турция.

На заправочных станциях будет следующая маркировка:

в круге – для бензина: E5, E10 и E85,

в квадрате – для дизеля: B7, B10 и XTL,

в ромбе – для газа: Н2 (водород), CNG (сжатый природный газ, метан), LNG (сжиженный природный газ, СПГ) и LPG (сжиженный газ, пропан-бутан)

Стандарт требует, чтобы метка идентификации топлива была размещена на колонке и на рукоятке заправочного пистолета. Маркироваться должны и машины, зарегистрированные после 11 октября, – у них будет значок в непосредственной близости от топливного лючка транспортного средства.

Директива ЕС ЕС 2014/94 /EU направлена на развитие доступа к альтернативным видам топлива.