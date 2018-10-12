Генеральный директор ГК «Эталон» возглавил Комиссию по вопросам BIM-технологий при Минстрое РФ

ГК «Эталон»

Генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский возглавил Комиссию по вопросам реализации внедрения технологий информационного моделирования, созданную в Общественном совете при Минстрое России.

В состав Комиссии вошли представители бизнеса, общественных организаций, а также ряд действующих членов Общественного совета.

Созданная Комиссия будет заниматься разработкой методических рекомендаций и совершенствованием нормативной базы в сфере внедрения BIM-технологий на всех этапах «жизненного цикла» объектов, в том числе крупных инвестпроектов с государственным участием. Еще одним важным направлением работы Комиссии будет развитие независимого публичного технологического аудита.

«Сегодня строительство всех объектов Группы «Эталон» ведется с применением BIM-технологий. Это позволяет Группе не только создавать конкурентоспособный продукт, отвечающий современным требованиям, но и выступать в качестве консультантов по работе с BIM. Отмечу, что еще год назад в России отсутствовал единый национальный стандарт, регламенты электронного документооборота и технологическая платформа для поэтапного внедрения BIM в промышленном и гражданском строительстве. С 1 марта 2018 года вступили в силу три новых свода правил по использованию BIM-технологий, определяющие понятийную базу и методологию внедрения информационного моделирования в практику на отдельных стадиях «жизненного цикла» объектов. В продолжение принятых инициатив и была создана Комиссия, в задачи которой входит широкое внедрение BIM-технологий для развития строительной отрасли», – отметил Дмитрий Кашинский, генеральный директор Группы «Эталон».

Первое заседание Комиссии планируется на октябрь – ноябрь текущего года.

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