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Авто
12.10.2018 15:16
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Французы хотят править Европой. Электрической

«Мы хотим стать неоспоримым лидером в области электрического транспорта в Европе к 2022 году», – заявил генеральный директор французского "Электрисите де Франс" (Électricité de France, или EDF) Жан-Бернар Леви. Эти слова приводит Electrive.com, сообщая о самом, наверное, амбициозном на сегодняшний день в Европе проекте по строительству зарядных станций.

Согласно объявленным планам, государственный концерн EDF намерен построить к 2022 году 75 тысяч станций для зарядки электромобилей по всей Европе. На них будет не менее 250 тысяч постов зарядки (попросту розеток), таким образом, теоретически одновременно эти станции смогут обслуживать четверть миллиона электромобилей.

На данный момент EDF через компанию Sodetrel контролирует примерно 5 тысяч зарядных станций во Франции и примерно 60 тысяч «розеток» в Европе. Станции расположены в основном в районе Парижа, в Марселе и вокруг Гренобля, а «розетки» размещены в общественных паркингах, а также на стоянках крупных супермаркетов.

Столь амбициозные планы требуют серьезных инвестиций и новых инженерных решений. Руководство EDF считает, что продажи электротранспорта будут стремительно расти и, по их прогнозам, достигнут минимум 30 процентов от рынка к 2030 году. Поэтому госконцерн готов инвестировать большие суммы (которые, правда, пока не готов озвучивать) и уже налаживает сотрудничество как с автопроизводителями, такими как Renault и Toyota, так и с поставщиками технологий и комплектующих, такими как французская компания Valeo. Ранее EDF объявило о серьезных вложениях в солнечную энергетику и о намерении занять заметную часть рынка в этой области.

В Петербурге и Ленобласти, по данным сайта Ленэнерго, действует 15 «быстрых» зарядных станций и 13 «медленных», плюс по одной зарядной станции в Сертолово, Петергофе и Выборге, и, по словам гендиректора компании Андрея Рюмина, есть программа расширения сети, которая составляется с учетом мнения автомобилистов. В прошлом году «Фонтанка» писала, что в проект зарядных станций в Петербурге было вложено 34,4 миллиона рублей.

 

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