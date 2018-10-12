«Очередной антироссийский вброс». МИД РФ прокомментировал обвинения в атаке на ОЗХО

Российское Министерство иностранных дел считает, что западные страны пытаются превратить Организацию по запрещению химического оружия в «карающий орган». Для этого был произведен вброс истории с высылкой из Нидерландов 4 российских "шпионов".

«Возмущены действиями властей Нидерландов и ряда других западных стран, развернувших кампанию против четырех российских граждан», – говорится в опубликованном 12 октября заявлении на сайте МИД.

Внешнеполитическое ведомство настаивает, что никаких реальных обвинений против россиян нет, кроме «допущения в стиле highly likely» (выражение «highly likely», или "вполне вероятно", ввела в вокабуляр российских дипломатов британский премьер Тереза Мэй, заявившая, что Россия, вполне вероятно, имеет отношение к атаке в Солсбери. – Прим. ред.).

При этом западные страны не выдвигали обвинения россиянам почти полгода, что, по мнению российских дипломатов, связано с желанием сделать «очередной антироссийский вброс» перед сессией Исполнительного совета ОЗХО.

«На ней США и Великобритания усиленно продавливают решение о наделении этой организации функцией по установлению виновных в применении химического оружия, что абсолютно нелегитимно, поскольку такими полномочиями обладает исключительно Совет Безопасности ООН», – отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство России подчеркнуло, что российская сторона «всегда стояла и будет стоять на страже Конвенции по запрещению химического оружия».

«Нет сомнений, что происходящее – часть масштабной кампании по дискредитации российского курса, которая кулуарно срежиссирована группой западных государства», – резюмировали в МИД.

Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги якобы после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от Главного управления Генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной малайзийском «Боинге MH17». Минюст США обвинил тех же людей (а также еще троих сотрудников ГРУ) во взломе ОЗХО, FIFA, Международного антидопингового агентства (WADA) и химических лабораторий в Великобритании и Швейцарии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона до сих не получила никаких доказательств.