За призывы к террору из стен колонии иностранец из Азии отправится туда же

Самандар Хусинов, чье пребывание в России признано Минюстом нежелательным, задержится на территории страны еще на 3,5 года. Находясь в колонии в Петербурге, он призывал соседей к терроризму.

Как сообщает пресс-служба городских судов 12 октября, обратно в колонию Хусинова отправил Московский окружной военный суд. К словам осужденного, как ранее писала «Фонтанка», с лета 2017 года прислушивались оперативники ФСБ, в тот период он отбывал девятилетний срок за убийство гражданина Узбекистана, своего земляка (преступление было совершено на базе отдыха в Приозерском районе Ленобласти). Как установил суд, в колонии Хусинов много говорил про запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство», изъявлял желание к ней присоединиться и звал других.

Из застенков Хусинов вышел под Новый год, некоторое время он провел в Центре для содержания иностранцев в Красном Селе, в марте 2018 года оказался в изоляторе на улице Лебедева, так как Минюст признал его пребывание в России нежелательным на срок до декабря 2025 года. Теперь выдворение ему грозит только через 3,5 года, если за время изоляции он не наговорит на новый срок.