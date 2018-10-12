В Ленобласти выбрали лучшего штукатура

Ленстройтрест

В жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018».

Организаторами конкурса ежегодно выступает ЛенОблСоюзСтрой, в этом году к нему присоединилась компания-застройщик «Ленстройтрест», которая предоставила площадку будущего трехэтажного детского сада для практической части конкурса.

Конкурс на звание лучшего штукатура Ленобласти проходил в два этапа. Первая часть была посвящена проверке теоретических знаний участников. После прохождения тестов конкурсанты отправились на строящуюся площадку будущего детского сада в ЖК «Янила Кантри» для демонстрации профессиональных навыков и прохождения практического задания: оштукатуривания участков внутренних стен здания.

По итогам конкурса «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018» были определены следующие победители:

Среди профильных учебных заведений

Первое место, Рогов Иван, учащийся ГПБОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум»,

Второе место, Орлов Павел, учащийся ГПБОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум».

Среди состоявшихся специалистов

Первое место, Егоров Виктор, ГК «Арсенал-Недвижимость»,

Второе место, Кочнева Наталья, ООО «КВС»,

Третье место, Кулдашев Авасджон, ГК «Академия».

При вручении почетных грамот и памятных призов Артем Оршеко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест» отметил, что все участники конкурса выполнили теоретическое и практическое задания на высоком профессиональном уровне.

«С каждым годом покупатели жилья становятся более требовательными к качеству отделки мест общего пользования и жилых помещений. На первый план выходит квалификация отделочников и, конкретно, штукатуров. Их работа должна быть максимально точной, поскольку от ее качества зависит финальный вид квартиры и будущий комфорт жителей», – отметил Артем Орешко.

Напомним, что ежегодный конкурс «Лучший штукатур Ленинградской области» проводится с целью формирования позитивного общественного мнения о рабочих строительных профессий, закрепления квалифицированных сотрудников на предприятиях области и улучшения качественных показателей труда. Традиционно поддержку мероприятию оказывают Правительство Ленинградской области и комитет по строительству Ленинградской области.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/