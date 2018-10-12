Строительство
В Ленобласти выбрали лучшего штукатура
Ленстройтрест
В жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018».
Организаторами конкурса ежегодно выступает ЛенОблСоюзСтрой, в этом году к нему присоединилась компания-застройщик «Ленстройтрест», которая предоставила площадку будущего трехэтажного детского сада для практической части конкурса.
Конкурс на звание лучшего штукатура Ленобласти проходил в два этапа. Первая часть была посвящена проверке теоретических знаний участников. После прохождения тестов конкурсанты отправились на строящуюся площадку будущего детского сада в ЖК «Янила Кантри» для демонстрации профессиональных навыков и прохождения практического задания: оштукатуривания участков внутренних стен здания.
По итогам конкурса «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018» были определены следующие победители:
Среди профильных учебных заведений
- Первое место, Рогов Иван, учащийся ГПБОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум»,
- Второе место, Орлов Павел, учащийся ГПБОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум».
Среди состоявшихся специалистов
- Первое место, Егоров Виктор, ГК «Арсенал-Недвижимость»,
- Второе место, Кочнева Наталья, ООО «КВС»,
- Третье место, Кулдашев Авасджон, ГК «Академия».
При вручении почетных грамот и памятных призов Артем Оршеко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест» отметил, что все участники конкурса выполнили теоретическое и практическое задания на высоком профессиональном уровне.
«С каждым годом покупатели жилья становятся более требовательными к качеству отделки мест общего пользования и жилых помещений. На первый план выходит квалификация отделочников и, конкретно, штукатуров. Их работа должна быть максимально точной, поскольку от ее качества зависит финальный вид квартиры и будущий комфорт жителей», – отметил Артем Орешко.
Напомним, что ежегодный конкурс «Лучший штукатур Ленинградской области» проводится с целью формирования позитивного общественного мнения о рабочих строительных профессий, закрепления квалифицированных сотрудников на предприятиях области и улучшения качественных показателей труда. Традиционно поддержку мероприятию оказывают Правительство Ленинградской области и комитет по строительству Ленинградской области.
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ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/