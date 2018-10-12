Чешский митрополит осудил грубое вмешательство власти во внутреннюю жизнь церкви на Украине

Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав осудил «грубое вмешательство государственной власти во внутреннюю жизнь церкви» на Украине. 12 октября официальный сайт Московского патриархата публикует текст послания, направленного из Праги святейшему патриарху Кириллу.

«Хочу уверить Вас, Ваше Святейшество, в своей неизменной позиции относительно происходящего в Украине грубого вмешательства государственной власти во внутреннюю жизнь Церкви, о чем Синод нашей Поместной Церкви ясно высказался на своем последнем заседании 12 июня 2018 года», – говорится в тексте.

Владыка Ростислав пишет, что мировое православие признает единственного канонического предстоятеля Украинской православной церкви — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Этот факт от имени всех присутствующих неоднократно упомянул и подтвердил святейший предстоятель великой Христовой церкви Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей на синаксисе предстоятелей поместных православных церквей, который состоялся в Шамбези (Швейцария) с 21 по 27 января 2016 года. Поэтому любая попытка легализовать украинских раскольников со стороны государственной власти должна быть решительно осуждена всеми Предстоятелями Поместных Православных Церквей», – пишет глава Чешской церкви.

Напомним, 11 октября стало известно, что Константинополь снял анафему с самоназванного «Киевского патриарха» Филарета и признал его организацию канонической. Также Фанар подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии Украинской церкви — в одностороннем порядке. Также «восстанавливается» ставропигия Вселенского патриарха в Киеве,то есть прямое правление. И наконец, отменяется действие Синодального письма 1686 года, «выданного по обстоятельствам того времени», которое предоставило право патриарху Московскому поставлять Киевского митрополита. Примечательно, что в Стамбуле предполагают, чем могут обернуться эти действия, поэтому Синод Вселенского патриархата в конце своего обращения призывает всех участников конфликта «избегать захвата храмов, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия».