МИД РФ: Совет Россия - НАТО может состояться

Министерство иностранных дел России заявило, что российские и натовские военные проведут переговоры в рамках совета, деятельность которого была заморожена после крымских событий.

«Если удастся согласовать повестку дня, которая отвечала бы этим интересам [урегулированию проблем в отношениях РФ и НАТО], то его проведение не исключается», – цитирует 12 октября заместителя главы МИД России Александра Грушко RT со ссылкой на его комментарий Интерфаксу.

Заместитель Сергея Лаврова отметил, что российская сторона никогда не уклонялась от диалога с альянсом.

В НАТО пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что совет Россия – НАТО, ставивший своей целью поставить точку в «холодной войне», был создан в 2002 году. После присоединения Крыма к России в 2014 году совет был заморожен. В прошлом году Генштаб России и представители НАТО впервые после заморозки отношений возобновили сотрудничество.