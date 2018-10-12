Футболисты массово поддерживают Кокорина, а Мамаева почти нет
Российские футболисты устроили почти настоящий флешмоб в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которого арестовали на два месяца. При этом про его друга, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, почти никто не вспоминает.
«Все будет хорошо», – подписал полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов выложенную в инстаграм фотографию Кокорина и его брата Кирилла.
«Сань, держись! Все будет хорошо! В скором времени все станет на свои места. Терпения тебе и всем твоим родным», – поддержал Кокорина другой футболист «Арсенала» – Сергей Ткачев.
«Саша всегда был рядом со мной, когда мне было плохо, поддерживал, когда я падал, и помогал подниматься и всегда дарил и дарит позитив, носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни! Мы все можем ошибиться, оступиться, поддаться эмоциям и т. д и потом жалеть об этом и каяться! Людям надо уметь прощать других людей, ведь Господь Бог прощает нам наши грехи, и мы должны уметь прощать и понимать, что завтра может любой быть там, за этим стеклом, но никогда не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы, достойный сын, прекрасный муж и отец, лучший друг и брат! Я уверен, что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны. Говорю, потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого», – написал бывший полузащитник «Спартака» Сослан Гатагов.
После того , когда человек падает , он всегда встаёт , если не получается самостоятельно это сделать , то есть семья и друзья ,для того чтобы протянуть руку поддержки и быть рядом всегда ! Саша всегда был рядом со мной ,когда мне было плохо , поддерживал ,когда я падал и помогал подниматься и всегда дарил и дарит позитив , носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни ! Мы все можем ошибиться, оступиться , поддаться эмоциям и т.д и потом жалеть об этом и каяться!! Людям надо уметь прощать других людей, ведь Господь – Бог прощает нам наши грехи и мы должны уметь прощать и понимать , что завтра может любой быть там за этим стеклом , но никогда не судите по одному поступку , не зная какие горы добра сотворил этот Мужчина с большой буквы, достойный сын прекрасный муж и отец , лучший друг и брат ! ❤️ Я уверен , что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны . Говорю ,потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого 🙏🏼
Публикация от Soslangatagov77 (@soslangatagov77)
Пока единственным, кто вспомнил про обоих арестованных футболистов, оказался форвард клуба «Краснодар» Федор Смолов. «Все мы люди, и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом? Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» – написал Смолов.
Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии.Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию.Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении,и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)
Напомним, Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Александра Кокорина на два месяца. Его подозревают в хулиганстве, дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Кокорин и его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и несколько их друзей, как считает обвинение, избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.