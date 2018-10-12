Футболисты массово поддерживают Кокорина, а Мамаева почти нет

Российские футболисты устроили почти настоящий флешмоб в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которого арестовали на два месяца. При этом про его друга, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, почти никто не вспоминает.

«Все будет хорошо», – подписал полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов выложенную в инстаграм фотографию Кокорина и его брата Кирилла.

«Сань, держись! Все будет хорошо! В скором времени все станет на свои места. Терпения тебе и всем твоим родным», – поддержал Кокорина другой футболист «Арсенала» – Сергей Ткачев.

«Саша всегда был рядом со мной, когда мне было плохо, поддерживал, когда я падал, и помогал подниматься и всегда дарил и дарит позитив, носил и носит в своих намерениях лишь свет и доброту по жизни! Мы все можем ошибиться, оступиться, поддаться эмоциям и т. д и потом жалеть об этом и каяться! Людям надо уметь прощать других людей, ведь Господь Бог прощает нам наши грехи, и мы должны уметь прощать и понимать, что завтра может любой быть там, за этим стеклом, но никогда не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы, достойный сын, прекрасный муж и отец, лучший друг и брат! Я уверен, что ребята понесли большой урок и впредь такого не будет с их стороны. Говорю, потому что уверен в этом и потому что вырос с ними и знаю их как себя самого», – написал бывший полузащитник «Спартака» Сослан Гатагов.

Пока единственным, кто вспомнил про обоих арестованных футболистов, оказался форвард клуба «Краснодар» Федор Смолов. «Все мы люди, и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом? Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» – написал Смолов.

Напомним, Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Александра Кокорина на два месяца. Его подозревают в хулиганстве, дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Кокорин и его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и несколько их друзей, как считает обвинение, избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.