Смольный массово сносит незаконные ларьки на севере Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд против незаконной торговли на севере Петербурга.

ККИ

Как сообщили в ведомстве, с 10 по 12 октября на территории Приморского, Калининского и Выборгского районов было выявлено 45 ларьков и других торговых объектов, чьи владельцы не имели действующих договоров о размещении с городом. Большая часть находилась у станций метро «Академическая», «Гражданский проспект», «Озерки», «Проспект Просвещения», «Комендантский проспект».

Подведомственный ККИ Центр повышения эффективности использования государственного имущества освободил территорию от незаконных объектов.