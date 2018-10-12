В Петербурге бывший чекист с приятелем отправятся в колонию за попытку мошенничества на 16,5 миллиона

Махинации с валютой довели жителя Петербурга до уголовного дела, свою помощь в его освобождении предложили бывший сотрудник ФСБ Вячеслав Тарасов и охранник Олег Середин. В назначенный для передачи 16,5 миллиона день на «сделку» пришла полиция.

Как сообщает пресс-служба городских судов, 12 октября Тарасова и Середина приговорили к 4,5 года в колонии строгого режима за покушение на мошенничество. В марте прошлого года бывший референт службы специальной связи и информатизации регионального управления ФСБ Тарасов услышал от своего приятеля Середина о проблемах уголовного толка сожителя знакомой. Экс-чекист предложил девушке помочь, за свободу и отсутствие судимости приятели решили взять с дамы 16,5 миллиона рублей. На встречу 18 апреля 2017 года, которая состоялась возле дома 7 по 3-й Советской улице, отправился Середин. Его задержали в момент передачи денег. Тарасов же, узнав о бедах приятеля, успел скрыться, но вскоре его отыскали.

Оба в суд пришли уже опытными — охранник Середин был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, Тарасов со службы в ФСБ вылетел после судимости по делу о мошенничестве. Вину они не признали.