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Подкаст «Фонтанки»: инструкция по применению

Подкаст «Фонтанки»: инструкция по применению

Еженедельная программа «Итоги недели с Андреем Константиновым» - теперь в виде подкаста. Объясняем, что это значит.

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12.10.2018 16:03
Подкаст «Фонтанки»:
  1. Что такое подкаст?
  2. Ваши «Итоги недели» длятся не меньше часа, когда мне это слушать?
  3. А как слушать эти подкасты? Я не умею
  4. Круто. Но я знаю, как сделать ваши подкасты еще лучше.

1 Что такое подкаст?

Подкаст — это аудиопередача, которая выходит регулярно и доступна в виде записи. Например, «Итоги недели» выходят каждую пятницу в конце рабочего дня. Главное отличие подкаста от обычной радиопрограммы в том, что подкаст вы можете слушать в любое удобное для вас время. Подкасты очень популярны за рубежом — там пользователи быстро оценили возможность получать информацию, не отрываясь от своих дел. 

2 Ваши «Итоги недели» длятся не меньше часа, когда мне это слушать?

Когда угодно: в машине, во время прогулки, в общественном транспорте, в спортзале или на кухне. В любой ситуации, когда вы на автомате включаете телевизор или радио «для фона», вы можете заменить их подкастом, который выбираете сами. 

3 А как слушать эти подкасты? Я не умею

На самом деле это легко. Можно выбрать любой способ прослушивания подкастов, который удобен лично вам:

1. Онлайн на компьютере.

Проще всего прослушать подкаст на сайте «Фонтанки». Все выпуски наших подкастов можно найти здесь. Нажимаете кнопку на плеере — и поехали!

2. Оффлайн на любом устройстве.

Если долго сидеть перед компьютером вам не очень хочется, подкаст можно забрать с собой. Для этого есть кнопка «Скачать». Загрузите аудиозапись на компьютер, MP3-плеер или флешку – и слушайте оффлайн.

3. На смартфоне.

На мобильных устройствах подкаст «Фонтанки» можно послушать в нашем приложении для Iphone и Android. Свежий подкаст легко найти среди статей.

4. В социальных сетях и мобильных приложениях.

Мы загружаем наши подкасты на канал «Фонтанки» на Youtube, на iTunes и в наши группы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Владельцы iPhone могут подписаться на наши программы в приложении «Подкасты», и оно будет автоматически сообщать вам о выходе новых серий. Если у вас Android, вы можете слушать нас в приложении Google Podcasts. А еще наши подкасты есть в приложении Stitcher и в cервисе для прослушивания радиостанций онлайн Tunein.

4 Круто. Но я знаю, как сделать ваши подкасты еще лучше.

Пишите нам на podcast@fontanka.ru. А еще ставьте лайки и делайте репосты наших подкастов — чем больше у нас слушателей, тем нам интереснее придумывать для вас новые передачи!

 

 

 