Подкаст «Фонтанки»: инструкция по применению

1 Что такое подкаст?
Подкаст — это аудиопередача, которая выходит регулярно и доступна в виде записи. Например, «Итоги недели» выходят каждую пятницу в конце рабочего дня. Главное отличие подкаста от обычной радиопрограммы в том, что подкаст вы можете слушать в любое удобное для вас время. Подкасты очень популярны за рубежом — там пользователи быстро оценили возможность получать информацию, не отрываясь от своих дел.
2 Ваши «Итоги недели» длятся не меньше часа, когда мне это слушать?
Когда угодно: в машине, во время прогулки, в общественном транспорте, в спортзале или на кухне. В любой ситуации, когда вы на автомате включаете телевизор или радио «для фона», вы можете заменить их подкастом, который выбираете сами.
3 А как слушать эти подкасты? Я не умею
На самом деле это легко. Можно выбрать любой способ прослушивания подкастов, который удобен лично вам:
1. Онлайн на компьютере.
Проще всего прослушать подкаст на сайте «Фонтанки». Все выпуски наших подкастов можно найти здесь. Нажимаете кнопку на плеере — и поехали!
2. Оффлайн на любом устройстве.
Если долго сидеть перед компьютером вам не очень хочется, подкаст можно забрать с собой. Для этого есть кнопка «Скачать». Загрузите аудиозапись на компьютер, MP3-плеер или флешку – и слушайте оффлайн.
3. На смартфоне.
На мобильных устройствах подкаст «Фонтанки» можно послушать в нашем приложении для Iphone и Android. Свежий подкаст легко найти среди статей.
4. В социальных сетях и мобильных приложениях.
Мы загружаем наши подкасты на канал «Фонтанки» на Youtube, на iTunes и в наши группы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Владельцы iPhone могут подписаться на наши программы в приложении «Подкасты», и оно будет автоматически сообщать вам о выходе новых серий. Если у вас Android, вы можете слушать нас в приложении Google Podcasts. А еще наши подкасты есть в приложении Stitcher и в cервисе для прослушивания радиостанций онлайн Tunein.
4 Круто. Но я знаю, как сделать ваши подкасты еще лучше.
Пишите нам на podcast@fontanka.ru. А еще ставьте лайки и делайте репосты наших подкастов — чем больше у нас слушателей, тем нам интереснее придумывать для вас новые передачи!