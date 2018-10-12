Подкаст «Фонтанки»: инструкция по применению

3 А как слушать эти подкасты? Я не умею

На самом деле это легко. Можно выбрать любой способ прослушивания подкастов, который удобен лично вам:

1. Онлайн на компьютере.

Проще всего прослушать подкаст на сайте «Фонтанки». Все выпуски наших подкастов можно найти здесь. Нажимаете кнопку на плеере — и поехали!

2. Оффлайн на любом устройстве.

Если долго сидеть перед компьютером вам не очень хочется, подкаст можно забрать с собой. Для этого есть кнопка «Скачать». Загрузите аудиозапись на компьютер, MP3-плеер или флешку – и слушайте оффлайн.

3. На смартфоне.

На мобильных устройствах подкаст «Фонтанки» можно послушать в нашем приложении для Iphone и Android. Свежий подкаст легко найти среди статей.

4. В социальных сетях и мобильных приложениях.

Мы загружаем наши подкасты на канал «Фонтанки» на Youtube, на iTunes и в наши группы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Владельцы iPhone могут подписаться на наши программы в приложении «Подкасты», и оно будет автоматически сообщать вам о выходе новых серий. Если у вас Android, вы можете слушать нас в приложении Google Podcasts. А еще наши подкасты есть в приложении Stitcher и в cервисе для прослушивания радиостанций онлайн Tunein.