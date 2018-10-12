Генпрокуратура пытается смягчить приговор священнику Грозовскому, осужденному за педофилию

Генпрокуратура пытается оспорить в Верховном суде РФ приговор священнику Глебу Грозовскому, приговоренному к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии.

Об этом 12 октября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные картотеки Верховного суда. Из них следует, что кассацию на приговор священнику подал заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек. Причина, по которой ГП пытается смягчить вердикт, неизвестна.

Ранее при обжаловании приговора в суде апелляционной инстанции прокурор просил смягчить наказание – заменить 14 лет заключения на 8,5 года. По данным «Коммерсанта», он якобы сослался на положительные характеристики осужденного и ходатайства в его пользу. Несмотря на это, Ленинградский областной суд оставил приговор без изменений.

Милосердие прокуратуры, по меньшей мере, удивляет. В январском релизе на сайте ведомства указано, что именно гособвинение изначально просило для Грозовского 14 лет, и суд учел его позицию.

Адвокат Грозовского Михаил Уткин сообщил «Фонтанке», что идея Генпрокуратуры смягчить приговор также стала для него сюрпризом, о кассационном представлении ему не было известно.

17 января 2018 года Приозерский городской суд Ленобласти признал Грозовского виновным в надругательстве над детьми и приговорил священника к 14 годам колонии строгого режима. Судья Людмила Яшина также постановила выплатить каждой из трех семей потерпевших по 400 тысяч рублей.

Отметим, что Грозовского пока не лишили сана священнослужителя. Он лишь запрещен в служении. Иерей уже находится в колонии в Вологодской области.