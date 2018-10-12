Генпрокуратура пытается смягчить приговор священнику Грозовскому, осужденному за педофилию
Генпрокуратура пытается оспорить в Верховном суде РФ приговор священнику Глебу Грозовскому, приговоренному к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии.
Об этом 12 октября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные картотеки Верховного суда. Из них следует, что кассацию на приговор священнику подал заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек. Причина, по которой ГП пытается смягчить вердикт, неизвестна.
Ранее при обжаловании приговора в суде апелляционной инстанции прокурор просил смягчить наказание – заменить 14 лет заключения на 8,5 года. По данным «Коммерсанта», он якобы сослался на положительные характеристики осужденного и ходатайства в его пользу. Несмотря на это, Ленинградский областной суд оставил приговор без изменений.
Милосердие прокуратуры, по меньшей мере, удивляет. В январском релизе на сайте ведомства указано, что именно гособвинение изначально просило для Грозовского 14 лет, и суд учел его позицию.
Адвокат Грозовского Михаил Уткин сообщил «Фонтанке», что идея Генпрокуратуры смягчить приговор также стала для него сюрпризом, о кассационном представлении ему не было известно.
17 января 2018 года Приозерский городской суд Ленобласти признал Грозовского виновным в надругательстве над детьми и приговорил священника к 14 годам колонии строгого режима. Судья Людмила Яшина также постановила выплатить каждой из трех семей потерпевших по 400 тысяч рублей.
Отметим, что Грозовского пока не лишили сана священнослужителя. Он лишь запрещен в служении. Иерей уже находится в колонии в Вологодской области.
Справка:
По версии следствия, летом 2011 года в православном детском лагере на острове Коневец Грозовский совершил в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста». Еще один эпизод, предъявленный священнику, датирован июнем 2013 года. Он произошел в православном лагере на греческом острове Кос в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004 года рождения.
Уголовное дело в отношении Грозовского возбудили в 2013 году. В это время он уехал в командировку в Израиль. Обвинение в педофилии ему предъявили заочно. Осенью 2016-го священника экстрадировали в Петербург.