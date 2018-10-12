Высокомерный мажор выкинул 50 тысяч рублей на Невском и снял об этом видео

В Петербурге юноша в искристой маске, проезжая в автомобиле (предположительно – «Бентли») по Невскому проспекту, выкинул крупную сумму денег – соответствующий видеоролик появился в инстаграме RichRussianKids 12 октября. Чтобы аттракцион «неслыханной щедрости» увидело как можно больше зрителей, авторы вирусного ролика запросили поддержки у администраторов популярного сообщества «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург», предлагая заплатить за публикацию. Те остались неподкупны.

«У меня в руках 50 тысяч рублей. Между прочим, это средняя зарплата в городе Петербург. И вы действительно горбатитесь ради этого? Мне вас жалко», – с этими словами молодой человек высунулся в окно и принялся аккуратно пускать на ветер купюры – под аккомпанемент музыкантов, поющих у Гостиного двора что-то про деньги.

Являлись ли банкноты настоящими, неизвестно.

В комментариях этот поступок осуждают: «Чудак! Оплати операцию, купи продукты в дом престарелых или в детский дом! А одна- две тысячи, которые собрали случайные прохожие, – капля!» И посмеиваются над ним: «Это какой-то бюджетный мажор. Реально крутой чувак раскидывал бы 500 € купюры или золотые слитки».

RichRussianKids не первый раз использует тему денег для своего продвижения. В июле там появился ролик о том, как компания из двух девушек и парней разбрасывает доллары опять же на Невском проспекте. Как следует из комментария, им не даёт покоя слава Павла Дурова.