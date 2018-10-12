Флигель Филонова сносят вопреки предупреждению суда

Работы по демонтажу флигеля «Дома Долгоруковых» на Васильевском острове продолжаются, несмотря на предупреждение судьи. Об этом 12 октября сообщает городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и культуры.

Куйбышевский районный суд 3 октября отменил меры защиты дома по адресу: ул. Репина, 31, и встал на сторону Института океанологии им. П.П. Широкова РАН и Дирекции по строительству Министерства науки и высшего образования. На следующий день градозащитники подали частную жалобу на решение. Судья Анжелика Панова предупредила, что до окончания рассмотрения жалобы возобновлять снос здания нельзя.

Фото: отделение ВООПИиК Санкт-Петербурга

Тем не менее активисты передают, что демонтаж здания возобновился вчера и продолжается сегодня. Член ВООПИиК Анна Капитонова рассказала «Фонтанке», что в настоящее время от здания едва ли осталась половина. Рабочие уже снесли остатки лестниц и сводов дома.

Борцы за сохранение дома известили КГИОП и вице-губернатора Игоря Албина о происходящем. Встречу градозащитников с Албиным планируется провести в начале следующей недели.

Фото: отделение ВООПИиК Санкт-Петербурга

Активисты 9 октября проиграли иск к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников. Куйбышевский районный суд подтвердил законность разрешения на демонтаж здания.

В августе, когда НИИ океанологии только приступил к сносу, вице-губернатор подчеркивал, что даже восстановленное после уничтожения здание XIX века не будет иметь никакой исторической ценности, и предложил в качестве компромисса сохранить то, что еще можно сохранить.

Снос флигеля Филонова происходит в рамках реконструкции, которую затеял НИИ океанологии. На месте демонтированного здания институт намерен построить новое. «Дом Долгоруковых» является объектом культурного наследия, но внутридворовая пристройка защитного статуса не получила.