«Зенит» убрал баннер с Кокориным в Пулково. Но разрывать контракт пока не собирается

Футбольный клуб «Зенит» начал избавляться от всей промопродукции с упоминанием нападающего Александра Кокорина, который был арестован на два месяца. В частности, убрали баннер с изображением оскандалившегося футболиста в аэропорту Пулково.

Ранее это выглядело так:

Тем временем в аэропорту Пулково Кокорин, который вместе со своими друзьями избили двух людей, говорит всем, что вместе смело pic.twitter.com/TZP3FYHIHO — Лентач (@the_lentach) 9 октября 2018 г.

Вместо него повесили изображение с Артемом Дзюбой.

Тем не менее, по данным «Фонтанки», своего решения в целом по футболисту в «Зените» не изменили. Сине-бело-голубые дважды выступали с официальными заявлениями по этому поводу и оба раза подчеркивали, что поступок футболиста хоть и ужасный, но наказание со стороны клуба будет только после окончания судебного разбирательства.

По неофициальной информации, «Зенит» пока не планирует расторгать контракт с одним из лучших своих футболистов, несмотря на все происходящее. Это сильно отличается от позиции футбольного клуба «Краснодар», полузащитник которого Павел Мамаев также был арестован на два месяца по тем же делам, что и Кокорин. Краснодарцы уже объявили, что будут добиваться расторжения контракта, а также при возможности применят к нему и другие санкции.