Порошенко позволил украинкам служить в армии на равных с мужчинами

Президент Украины подписал указ, который обеспечивает гендерное равенство в войсках, что должно увеличить число женщин в вооруженных силах республики.

«Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях» – так пресс-служба Петра Порошенко анонсировала подписанный 12 октября Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в вооруженных силах Украины и других военных формированиях».

Документ подчеркивает, что украинские женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, что подразумевает также равный доступ к должностям и воинским званиям. Кроме того, решением президента отменяются существовавшие ранее ограничения для женщин-военнослужащих.