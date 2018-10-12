Над Петербургом летят морская чернеть, морянка и синьга

Игорь Хакимов/Интерпресс

В петербургском небе в последние недели стало тесно. Пространство делят гуси, гагары, журавли и разные виды уток.

Об активной миграции птиц 12 октября сообщает комитет по природопользованию Смольного. В этот период над городом пролетают более миллиона пернатых, путь они держат в Западную Европу и Африку. Среди временных гостей – чернозобые гагары, хищные птицы и серые журавли. На воде в районе Петропавловской крепости можно увидеть нырковых уток: морянку, синьгу, турпана, морскую чернеть.

Орнитолог Владимир Храбрый уверяет, что город не является преградой для мигрирующих пернатых. Экологи призывают горожан не подкармливать перелетных птиц. В противном случае у них нет потребности в поиске пищи, а значит, и в необходимости перелета в теплые регионы.