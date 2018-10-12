Грузовик не пропустил легковушку на «Скандинавии» и отправил молодёжь в больницу

Водитель грузовика не пропустил легковушку в Выборгском районе Ленинградской области утром 12 октября. В итоге пострадали двое.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9:45 на 114-м километре трассы «Скандинавия». По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика Volvo не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ» под управлением 20-летнего парня и столкнулся с ним.

В аварии пострадали водитель отечественной легковушки и его 25-летняя пассажирка. Оба получили травмы средней тяжести.

По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.