Депутаты петербургского парламента не решаются запретить продажу детям энергетиков. Против выступают ученые и производители

Комитет по законодательству петербургского парламента 12 октября обсудил запрет продажи несовершеннолетним энергетических напитков. Депутаты и эксперты не сошлись во мнении, вредны энергетики или нет.

Законопроект утвердили в первом чтении летом. Документ запрещает продажу безалкогольных энергетиков в образовательных, культурных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также несовершеннолетним. За несоблюдение условий предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей для физлиц, до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц.

Аналогичные ограничения сейчас действуют в 47 регионах страны из 85.

Намерение ввести запрет в Петербурге вызвало живое обсуждение на рынке производителей энергетических напитков. Перед вторым чтением депутаты пригласили экспертов обсудить законопроект. В частности, против принятия документа высказался австриец Маркус Хартвиг, эксперт ассоциации Energy Drinks Europe.

«Энергетические напитки содержат 80 миллиграммов кофеина на 250 миллилитров, это как чашка кофе. Сахара в них столько же, как и в стакане апельсинового сока», – заявил он.

Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов на обсуждении заявил, что безопасность энергетиков регулируют ГОСТы, которые соответствуют международным. В числе прочего специалисты напомнили, что энергетики являются последним источником кофеина для детей. Больше всего его содержится в чае, кофе и даже шоколаде. Их коллеги в то же время заявили, что педиатры негативно оценили влияние энергетиков на школьников, назвав этот эффект сродни транквилизаторам и заявили, что каждый третий школьник в стране пьёт энергетики.

Депутат Александр Рассудов назвал законопроект борьбой с ветряными мельницами: «Хочу процитировать группу "Ленинград": «Все это похоже на разводку, наркотики нельзя, а можно водку». Тут то же самое. Да и потом: у нас сейчас 10 тысяч прожиточный минимум для ребёнка – на эти деньги что, можно прокормить здоровой пищей?»

В то же время глава комитета по законодательству и автор закона Денис Четырбок заявил, что фастфуд и газировка захватили жизнь взрослых людей, но вовсе не факт, что так же должны жить и дети.

По итогам обсуждения депутаты решили поручить юристам доработать терминологию и внести поправки ко второму чтению документа.