В Приморье депутата осудили на четыре года за мошенничество

Депутат Заксобрания Руслан Маноконов был взят под стражу в здании суда Владивостока.

Фрунзенский суд столицы Приморья признал исключенного из «Единой России» Маноконова виновным по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и назначил наказание в виде четырех лет в колонии общего режима. Кроме того, депутат должен будет выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Об этом 12 октября сообщает издание «ВЛ Новости».

На скамье подсудимых оказался также помощник народного избранника. Он получил три года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.

На обжалование приговора у депутата и его помощника есть 10 дней.

Дело в отношении Руслана Маноконова возбудили еще в начале 2015 года. Как иногородний из краевого бюджета он получал от 40 тысяч рублей ежемесячно для съема жилья во Владивостоке, однако в арендованной квартире предприимчивый народный избранник устроил частный детский сад, а сам жил в другом месте. Следствие оценило ущерб от действий Маноконова более чем в миллион рублей. Деньги в бюджет он вернул. «Единая Россия», которую депутат представлял в Заксобрании края, приостановила его членство в партии.