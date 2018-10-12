Volvo XC40 – для терпеливых. Очереди на неё растягиваются на год

Спрос на модель Volvo XC40 сильно превосходит мощности завода компании в бельгийском Генте, где она выпускается, пишет 12 октября Carlist. Правда, есть еще два завода по «отверточной» сборке машин — один в Малайзии, один в Китае, но они, судя по всему, все равно не могут удовлетворить спрос.

Volvo XC40 был представлен на выставке в Милане в сентябре 2017 года, в продажу в Европе поступил в ноябре. Через месяц портфель заказов на автомобиль уже составлял 13 000 штук, а к маю 2018 года список ожидающих вырос до 80 000.

Очередь на новые машины растянулась в Японии на 12 месяцев, в Европе в среднем ждать приходится 8 месяцев. В Великобритании Volvo XC40 стартовала с 2 тысяч проданных автомобилей в месяц — это самый успешных «запуск» на рынок за всю автомобильную историю этой страны.

Так что тот, кто решится на покупку новой Volvo XC40, должен будут запастись терпением – очередь на них пока что не уменьшается, а растет. Столь длительные сроки ожидания непривычны для развитых рынков, на памяти, пожалуй, только одна аналогия – Tesla и многотысячная армия ее терпеливых поклонников.

