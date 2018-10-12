Петербуржец выплатил 2,3 миллиона дистанционно, чтобы родственнице не пришлось идти пешком

Петербургские судебные приставы взыскали крупный долг по налогам прямо на дороге, хотя за рулем остановленной машины оказался и не должник.

Как сообщает 12 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, 35-летний житель города задолжал налоговой службе 2 миллиона 300 тысяч рублей. Выплачивать долг он не спешил, так что приставы занесли в базу информацию о принадлежащих мужчине автомобилях.

В один из ежедневных рейдов мобильной группы «Поток» на дорогах Петербурга камера приставов засекла Mercedes-Benz GLE, принадлежащий должнику. За рулем оказалась его родственница. Женщина позвонила владельцу иномарки и объяснила, что из-за долга автомобиль могут арестовать и изъять. И вскоре на ее банковскую карту поступила нужная сумма, и автомобилистка погасила задолженность своего родственника.

А другой петербурженке не «повезло» (ее историю «Фонтанка» уже рассказывала). Женщина задолжала крупную сумму по налогам, штрафам, а также компенсацию за оскорбления в соцсети. Приехав к приставам на своем «Шевроле», обратно она отправилась уже без него.