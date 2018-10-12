Суд отклонил иск «народного губернатора» Приморья Ищенко об отмене итогов выборов

Приморский краевой суд отказал экс-кандидату в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрею Ищенко в удовлетворении исковых требований, об этом коммунист сообщил 12 октября на своей странице в Facebook.

Свое решение суд обосновал протоколами об итогах голосования 9 сентября избирательных комиссий Уссурийска, Артема, Находки и Советского района Владивостока, которые Ищенко считает сфальсифицированными. «Сегодня на наших глазах сломались не только выборы, но и суд. Будем чинить», – прокомментировал решение суда коммунист, подписывающий все свои посты «ваш народный губернатор Ищенко».

Напомним, в Приморском крае выборы губернатора прошли в два тура, однако по решению краевого избиркома их результаты были отменены из-за большого количества нарушений. Коммунист Андрей Ищенко, по итогам голосования 9 сентября вышедший во второй тур выборов, подал иск в Приморский краевой суд, чтобы оспорить решение об отмене итогов выборов. Новая дата выборов губернатора Приморья пока не назначена. Назначенный врио края Олег Кожемяко заявил, что будет участвовать в них как самовыдвиженец.