Ученики школы в центре Петербурга жалуются на плохое самочувствие. Двоих увезли в больницу

Двое учащихся школы в Центральном районе Петербурга после уроков переселились на больничные койки с симптомами кишечной инфекции. Их одноклассники также жалуются на рвоту и боли в животе.

Как стало известно «Фонтанке», обращения от учеников первых трёх классов школы № 207 (Невский проспект, 108) медики начали фиксировать с вечера 11 октября. К утру 12-го число заболевших приблизилось к двадцати, а двоих пришлось отправить в Детскую городскую клиническую больницу № 5. Предварительным диагнозом называют кишечную инфекцию. Информацию проверяет Роспотребнадзор, но пока от комментариев воздерживается.

«Есть такая паника. Она уже дошла до санэпидстанции Роспотребнадзора», – подтвердил «Фонтанке» директор учебного заведения.

Он отметил, что факты действительности не соответствуют и родители перестраховываются, оставляя детей дома.

«Максимальное количество отсутствующих в первых четырёх классах с понедельника – от трёх до четырёх человек. Это стандартная ситуация. Никаких работ, которые могли бы повлиять на обстановку столовой, не проводилось», – добавил директор в пятницу. По его словам, самочувствие учеников сегодня на месте проверяют врачи поликлиники.