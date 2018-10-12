Число жертв ДТП в Чувашии растёт. Пассажир микроавтобуса рассказал, куда и зачем ехал

Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на трассе М-7 «Волга» в Чувашии выросло до 13 человек, сообщает 12 октября «Москва 24» со ссылкой на ТАСС. В больницах остаются семь человек, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Больше всего повезло одному из пассажиров микроавтобуса и водителю грузовика – им хватило врачебной помощи на месте. 12 октября объявлено в Чувашии днём траура.

Все погибшие – пассажиры микроавтобуса. По данным республиканского МВД, в нём ехали 20 человек (18 пассажиров и два выживших водителя), по данным СМИ – 21. Двух человек, зажатых в автобусе, извлекли уже поздно вечером.

«Газета.Ru» приводит сообщение РИА «Новости» о состоянии пострадавших к утру 12 октября. В больницу скорой медицинской помощи минздрава Чувашии привезли шестерых в тяжёлом состоянии. Троих направили в реанимацию, троих – в отделение нейрохирургии. Двоих ночью прооперировали.

«Состояние пациентов тяжелое. Двух женщин и мужчину в реанимации пока решено было не оперировать, мы наблюдаем за ними», — рассказали в больнице.

Вечером 11 октября полиция задержала 58-летнего водителя грузовика и возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). А сегодня СК РФ проинформировал о возбуждении чувашскими следователями второго дела – по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Семье каждого погибшего будет оказана единовременная материальная помощь в размере 250 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получит каждый пострадавший. Из резервного фонда кабинета министров Чувашской Республики на оказание помощи родственникам умерших и пострадавшим направляют 3 миллиона 200 тысяч рублей, сообщает официальный сайт районной газеты «Канаш». На сайте есть список шести погибших жителей Канашского района – один мужчина и пять женщин, от 44 до 59 лет.

«Петербургский дневник» приводит слова выжившего пассажира микроавтобуса. Он ехал на заработки в Подмосковье, грузчиком, вместе с тремя своими знакомыми: они собирались работать в теплицах, грузить овощи и отправлять зарплату семьям домой.

11 октября около 19 часов на 647-м километре автодороги М-7 «Волга» (Москва – Уфа), у деревни Большие Карачуры Чебоксарского района Чувашии, столкнулись самосвал Mercedes-Benz Actros и микроавтобус Fiat Ducato с прицепом, ехавший из города Канаш в Москву. По предварительным данным, водитель самосвала допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фиатом». Микроавтобус от удара опрокинулся набок. Он превратился в груду металла.

По данным регионального ГУ МЧС, в ликвидации последствий ДТП были задействованы 104 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек личного состава и 7 единиц техники.