Происшествия
Сотрудники музея показали фото маски льва, которую накануне украли в Петербурге
«Фонтанке» удалось узнать, как выглядела маска льва, которая пропала из музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» спустя неделю после открытия экспозиции.
Сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга предоставили фото похищенной маски льва. Пропавший экспонат представляет собой небольшую терракоту размером 12х17х17 сантиметров. Декоративная деталь, изготовленная в 1839 – 1852 годах, украшала карниз фасада Нового Эрмитажа.
Напомним, пропажу маски льва сотрудники музея заметили в четверг, 11 октября. Заявление о краже подано в полицию.