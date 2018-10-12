Предложившую россиянам есть «макарошки» министра Соколову уволили

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова лишилась рабочего места после заявления о том, что трех с половиной тысяч рублей в месяц пенсионеру «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».

«Соколова уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», – цитирует 12 октября губернатора региона Валерия Радаева RT.

Напомним, что Соколова в разговоре с местным депутатом заявила, что «макарошки стоят всегда одинаково», поэтому на 3500 рублей вполне можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню. По ее словам, секрет в закупке «макарошек» в «магазинах со скидками». При этом министр отказалась доказать свои утверждения на собственном примере. Видео разговора появилось на Youtube.