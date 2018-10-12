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Общество
12.10.2018 12:55
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В Доме журналиста обсудят, нужен ли России новый Закон о СМИ

Целесообразность разработки нового Закона о СМИ обсудят в Доме журналиста в Петербурге. Помимо журналистов и юристов в работе круглого стола примет участие автор существующего нормативного акта — глава совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов. Встреча состоится 15 октября. 

Как рассказали в Союзе журналистов Северной столицы, 12 октября в Сочи завершается форум современной журналистики «Вся Россия – 2018». На одной из площадок этого мероприятия председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вновь напомнил о подготовке проекта нового Закона о СМИ. Минувшим летом руководители СЖР и представители Торгово-промышленной палаты заявили о своем стремлении уже к весне 2019 года представить Государственной думе этот документ. 

«Учитывая, что на последнем съезде СЖР в его секретариат был избран глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, можно прогнозировать появление нового Закона о СМИ примерно через год. Кроме того, несложно предположить и его направленность, – говорят в петербургском Союзе. – Медиаэксперты в последние годы отмечали постоянный интерес законодателей к деятельности СМИ и журналистов. Большинство из принятых депутатами новых законов или поправок к Закону о СМИ ограничивали возможности массмедиа или ужесточали наказания для их сотрудников за нарушения нормативных актов». 

В связи с этим Союз журналистов Петербурга и области, который не входит в СЖР, решил обсудить перспективы создания нового Закона о СМИ на специальном круглом столе. И первый вопрос, который будет обсуждаться 15 октября в Северной столице: актуальна ли вообще подобная инициатива? Не стоит ли избавить от многочисленных наслоений ныне действующий закон?

Галина Арапова (директор Центра защиты прав СМИ), которая примет участие в круглом столе, считает, что время для нового документа еще не пришло: «Этот закон называли долгое время священной коровой и всячески его оберегали от правок. Нельзя его трогать и сейчас, может даже особенно сейчас. То, что примут взамен, может быть очередным «пакетом Яровой». Это только внесёт смуту в медиапространство и никак не защитит журналистов». 

Главный редактор газеты «Коммерсант» в Петербурге Андрей Ершов поддерживает эту точку зрения: «Вымученный при Ельцине Закон о СМИ на данный момент не нуждается в дополнениях. Попытки его изменения не несут позитивного развития отрасли».

Кроме петербургских журналистов и юристов свое участие в круглом столе подтвердил один из авторов Закона о СМИ Михаил Федотов, а также главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. 

Встреча состоится 15 октября в Доме журналиста (Невский проспект, 70). Вход свободный. Начало в 14.00. Желающих участвовать просят зарегистрироваться на сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

 

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