«Обеспечены всем необходимым»: УФСИН разделило Кокорина и Мамаева в Бутырке

Работники пенитенциарной системы заверили, что скандально известные футболисты помещены в разные камеры карантинного блока и у них есть все необходимое для содержания в СИЗО.

«Трое указанных арестованных [Александр Кокорин и его брат, а также Павел Мамаев] поступили в СИЗО-2 Москвы и содержатся в разных камерах карантинного отделения <...> Они обеспечены всем необходимым, и у каждого имеется индивидуальное спальное место», – цитирует 12 октября руководителя пресс-службы УФСИН по Москве Сергея Цыганкова RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

По его словам, футболисты пробудут в карантинном отделении до 10 суток, а затем их отправят в общие камеры.

Напомним, Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Александра Кокорина на два месяца. Его подозревают в хулиганстве, дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Кокорин и его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и несколько их друзей, как считает обвинение, избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.